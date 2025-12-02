Береговая охрана КНР вытеснила судно Японии из акватории спорных островов

Силы береговой охраны Китая вытеснили принадлежащее Японии рыболовецкое судно из акватории островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщили в управлении этой китайской службы, которая входит в состав Народной вооружённой милиции КНР.
Уточняется, что лодка зашла в указанные воды 2 декабря.
«Корабли береговой охраны Китая, в соответствии с законом, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили судно», — отметил официальный представитель службы Лю Дэцзюнь.
Он также заявил, что Япония должна незамедлительно прекратить провокации в указанной акватории.
Напомним, 16 ноября агентство Bloomberg сообщило, что четыре корабля береговой охраны Китая якобы вошли в японские территориальные воды на фоне роста напряженности между двумя странами. В публикации также утверждалось, что перед этим они прошли вблизи островов Дяоюйдао. В Китае заявили, что корабли осуществляли «патрулирование для соблюдения прав». Кроме того, в КНР подчеркнули, что операция соответствовала международным нормам.
24 ноября представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала размещение Японией ракет средней дальности в 110 км от Тайваня. Она обратила внимание на то, что преднамеренное создание японскими властями региональной напряжённости крайне опасно и требует большой бдительности со стороны соседних государств и международного сообщества.