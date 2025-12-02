Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Береговая охрана КНР вытеснила судно Японии из акватории спорных островов

Китай призвал Японию незамедлительно прекратить провокации в акватории островов Дяоюйдао.

Источник: Аргументы и факты

Силы береговой охраны Китая вытеснили принадлежащее Японии рыболовецкое судно из акватории островов Дяоюйдао (японское название Сенкаку), сообщили в управлении этой китайской службы, которая входит в состав Народной вооружённой милиции КНР.

Уточняется, что лодка зашла в указанные воды 2 декабря.

«Корабли береговой охраны Китая, в соответствии с законом, приняли необходимые контролирующие меры, сделали предупреждение и вытеснили судно», — отметил официальный представитель службы Лю Дэцзюнь.

Он также заявил, что Япония должна незамедлительно прекратить провокации в указанной акватории.

Напомним, 16 ноября агентство Bloomberg сообщило, что четыре корабля береговой охраны Китая якобы вошли в японские территориальные воды на фоне роста напряженности между двумя странами. В публикации также утверждалось, что перед этим они прошли вблизи островов Дяоюйдао. В Китае заявили, что корабли осуществляли «патрулирование для соблюдения прав». Кроме того, в КНР подчеркнули, что операция соответствовала международным нормам.

24 ноября представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала размещение Японией ракет средней дальности в 110 км от Тайваня. Она обратила внимание на то, что преднамеренное создание японскими властями региональной напряжённости крайне опасно и требует большой бдительности со стороны соседних государств и международного сообщества.

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше