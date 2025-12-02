Береговая охрана КНР вытеснила судно Японии из акватории спорных островов

Напомним, 16 ноября агентство Bloomberg сообщило, что четыре корабля береговой охраны Китая якобы вошли в японские территориальные воды на фоне роста напряженности между двумя странами. В публикации также утверждалось, что перед этим они прошли вблизи островов Дяоюйдао. В Китае заявили, что корабли осуществляли «патрулирование для соблюдения прав». Кроме того, в КНР подчеркнули, что операция соответствовала международным нормам.