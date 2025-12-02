Пушков: в Польше из-за украинских мигрантов начались «лихие 90-е»

Польская сторона «сильно увлеклась» приёмом украинцев, в связи с этим вместе с мигрантами с Украины в Польшу «прибыли лихие 90-е», заявил сенатор Алексей Пушков.
Он уточнил, что речь идёт о криминале, а также экономических проблемах.
«В Польше явно чрезмерно увлеклись безоглядной поддержкой Украины и приёмом более миллиона украинских мигрантов. Вместе с ними в Польшу прибыли и “лихие 90-ые”, которых поляки у себя избежали», — написал Пушков в Telegram.
По его словам, Польша не смогла «нанести поражение» Российской Федерации, при этом она получила «украинский криминал», а также «перспективу подрыва» сельского хозяйства, если Украину «протащат в ЕС».
Кроме того, Пушков отметил, что мигранты с Украины превратились в «социальное бремя».
По данным польских СМИ, украинские банды начали захватывать центр столицы Польши.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский поссорились из-за украинцев, которые приезжают в Германию.