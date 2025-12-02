Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя почти двое суток задержанный рейс из Красноярска улетел во Вьетнам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рейс авиакомпании VietJet Air, который должен был отправиться во Вьетнам 30 ноября в 22:30, покинул аэропорт Красноярска только утром 2 декабря — в 04:10.

Источник: НИА Красноярск

Накануне пассажиров посадили в самолет вовремя, однако вылет сорвался. Якобы возникли проблемы с запуском одного из двигателей. Путешественников вернули в терминал, где ожидание затянулось более чем на сутки.

1 декабря представители отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора прибыли в аэропорт, чтобы консультировать пассажиров. Ожидающие пожаловались, что авиакомпания нарушила их права — размещение в гостинице и питание были предоставлены с задержкой и, как утверждают люди, не всем.

Сейчас самолет еще в пути. Прибытие в аэропорт намечено на 10:25.16+