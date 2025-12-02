Спустя почти двое суток задержанный рейс из Красноярска улетел во Вьетнам

1 декабря представители отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора прибыли в аэропорт, чтобы консультировать пассажиров. Ожидающие пожаловались, что авиакомпания нарушила их права — размещение в гостинице и питание были предоставлены с задержкой и, как утверждают люди, не всем.