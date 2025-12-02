В РФ проведут эксперимент с клетками-водителями ритма на изолированном сердце

Клетки-водители ритма, или пейсмекеры, присутствуют в сердце и обладают способностью не только сокращаться, но и передавать управляющие сигналы, генерируя ритм сердечных сокращений. Когда из-за различных патологий эти клетки перестают выполнять свои функции, врачи имплантируют пациентам искусственный водитель ритма — электрокардиостимулятор на батарейках. Идея ученых в том, чтобы найти способ заменить искусственные кардиостимуляторы на естественные, выращенные из стволовых клеток пациента и возращенные в его сердце. В 2024 году в Новосибирске провели первую в мире операцию по внедрению таких клеток.