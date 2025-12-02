Главная новогодняя ель края зажглась огнями в Хабаровске

Хабаровский край одним из первых российских регионов зажёг огни на главной новогодней ёлке, которая находится на площади имени Ленина в столице субъекта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздничная церемония состоялась накануне под аккомпанемент артистов студии народного творчества «Елань».
Отметим, площадь имени Ленина потихоньку преображается в преддверии новогодних праздников. Уже сейчас там установили ряд арт-объектов, которые станут частью праздничного городка. Так, хабаровчане и гости города могут полюбоваться на «Амурских матрёшек», «Часы» и оценить фотозону «Варежки».
— Сейчас специалисты украшают ёлки районов и корнеры. До конца недели будут установлены все арт-объекты, кроме ледовых скульптур — завезти лёд и начать работу с хрупким материалом планируется к середине декабря, — рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.
В ведомстве также отметили, что в этом году на площади будет установлен специальный почтовый ящик, куда посетители новогоднего городка могут положить письма для наших ребят, защищающих Родину в зоне проведения специальной военной операции. Новогодние поздравления и тёплые слова поддержки очень важны для них.
В скором времени должны заработать корнеры, где разместятся фудкорт и будет продаваться сувенирная продукция, произведённая в Хабаровском крае. А уже 25 декабря стартует традиционный фестиваль «Амурфест. Зима» — гости смогут не только приобрести продукцию местных мастеров, но и согреться горячим чаем с вкусным перекусом.
Напомним, что в этом году на площади имени Ленина впервые будет залит большой каток — его размер составит 30 на 50 метров. Также организуют прокат коньков. Сейчас идёт подготовка площадки площадью 1500 квадратных метров. Для нивелирования перепада высот сформирована снежная подушка, идёт черновая заливка. Сам процесс создания катка займёт несколько дней.
В Минкультуры также анонсировали развлекательную программу: различные мероприятия на площади имени Ленина будут проходить со 2 по 12 января, а также в выходные дни —