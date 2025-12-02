В России планируют новый этап для искусственного интеллекта: что сможет система

Среди документов в MIDV-DM есть внутренние паспорта РФ, национальные паспорта и ID-карты Азербайджана, Латвии, Эстонии, Финляндии и других стран. Создание такого датасета особенно важно в условиях роста числа мошеннических действий с поддельными документами. Согласно исследованию Smart Engines и юридической компании Intellect, в 2024 году количество уголовных дел по статье 327 УК РФ (фальсификация и оборот подделок) выросло на 34% и достигло 3,9 тысячи.