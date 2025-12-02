В России планируют новый этап для искусственного интеллекта: что сможет система

Российские учёные разрабатывают искусственный интеллект для выявления мошеннических атак с поддельными документами, сообщает РИА Новости. Специалисты компании Smart Engines создали обширный датасет MIDV-DM, включающий около 8 тысяч изображений поддельных удостоверений личности из России, стран СНГ и других государств.
В датасет вошли документы, изготовленные с использованием популярных методов подделки: вставка текстов и фото из чужих документов, маскировка отдельных полей, склейка фрагментов и добавление посторонних объектов, таких как эмблемы и голограммы. Этот набор данных поможет разработчикам по всему миру обучать и совершенствовать антифрод-системы на базе ИИ.
Среди документов в MIDV-DM есть внутренние паспорта РФ, национальные паспорта и ID-карты Азербайджана, Латвии, Эстонии, Финляндии и других стран. Создание такого датасета особенно важно в условиях роста числа мошеннических действий с поддельными документами. Согласно исследованию Smart Engines и юридической компании Intellect, в 2024 году количество уголовных дел по статье 327 УК РФ (фальсификация и оборот подделок) выросло на 34% и достигло 3,9 тысячи.
Ранее эксперты обсудили, какое будущее готовит нам искусственный интеллект. Со слов специалистов, он стал одной из ключевых технологий XXI века.