ВСУ готовит штурм последней надежды, для которого Сырский подготовит резерв из трех-четырех бригад особого назначения, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Мы знаем, что у Сырского на переднем крае есть большой резерв. Это три-четыре боеспособные бригады специального назначения, которые он держит на всякий случай», — отметил он.
По словам генерал-майора, наши военные перехватили документы о том, что ВСУ готовят контрудар, планируют его, но пока у противника не было возможности использовать этот резерв.
«Почему ВСУ их пока не используют? Они занимают выжидательную позицию и всё просчитывают. Сырский ведёт себя очень осторожно и, наверное, умно. Он понимает, что на большую авантюру у него сил нет, а вот на “хитроумный план исподтишка” — способен. Ему не хватает лишь подходящего стечения обстоятельств и соотношения сил. Не исключено, что будет планировать диверсии на Белгородском или Курском направлении», — объяснил Попов.
Ранее военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что украинская армия в настоящее время терпит неудачи на всех направлениях. По его словам, потеря Славянска и Краматорска станет для ВСУ идеологической катастрофой.