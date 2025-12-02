Генерал Попов рассказал о подготовке ВСУ штурма последней надежды

«Почему ВСУ их пока не используют? Они занимают выжидательную позицию и всё просчитывают. Сырский ведёт себя очень осторожно и, наверное, умно. Он понимает, что на большую авантюру у него сил нет, а вот на “хитроумный план исподтишка” — способен. Ему не хватает лишь подходящего стечения обстоятельств и соотношения сил. Не исключено, что будет планировать диверсии на Белгородском или Курском направлении», — объяснил Попов.