Российские военные продолжают разгром Вооружённых сил Украины на левом берегу реки Гайчур, а также продолжают освобождать населённый пункт Гуляйполе, заявил командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев.
Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления, где заслушал доклады. Ему доложили об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике и Волчанска в Харьковской области.
Иванаев доложил о разгроме украинских военных на левом берегу реки Гайчур и обстановке в Гуляйполе.
«Соединения 29-й и 36-й армий расширяют зону контроля на восточном берегу реки Гайчур. Кроме того, подразделения 5-й армии вчера обошли населённый пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населённом пункте. Наступление на данном направлении продолжается», — сказал он.
Ранее сообщалось, что российские военные проломили укрепрайон в Гуляйполе, который Вооружённые силы Украины строили с 2014 года.