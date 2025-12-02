Иванаев: военные РФ громят ВСУ у реки Гайчур и освобождают город Гуляйполе

«Соединения 29-й и 36-й армий расширяют зону контроля на восточном берегу реки Гайчур. Кроме того, подразделения 5-й армии вчера обошли населённый пункт Гуляйполе, закрепились на его окраине и ведут уличные бои по уничтожению формирований ВСУ в населённом пункте. Наступление на данном направлении продолжается», — сказал он.