Молодой водитель устроил дрифт в центре Красноярска — его привлекли к ответственности

Кадры попали сначала в соцсети, а затем были замечены сотрудниками полиции.
Молодой человек признал вину, на него составили четыре административных материала. Общая сумма штрафов составила 2000 рублей.
В краевой Госавтоинспекции напоминают: «Городские улицы — это не место для экстремальных трюков, а зона повышенной опасности, требующая максимальной концентрации и соблюдения всех норм и правил. Призываем граждан сообщать о случаях опасного вождения, чтобы своевременно пресекать нарушения и обеспечивать безопасность на дорогах города».