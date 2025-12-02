Молодой водитель устроил дрифт в центре Красноярска — его привлекли к ответственности

В краевой Госавтоинспекции напоминают: «Городские улицы — это не место для экстремальных трюков, а зона повышенной опасности, требующая максимальной концентрации и соблюдения всех норм и правил. Призываем граждан сообщать о случаях опасного вождения, чтобы своевременно пресекать нарушения и обеспечивать безопасность на дорогах города».