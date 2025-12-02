Ричмонд
Молодой водитель устроил дрифт в центре Красноярска — его привлекли к ответственности

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поле зрения камер видеонаблюдения в центре Красноярска попал молодой водитель на «ВАЗ-2105». 21-парень устроил дрифт, поворачивая с ул. 9 января на проспект Мира.

Источник: Соцсети

Кадры попали сначала в соцсети, а затем были замечены сотрудниками полиции.

Молодой человек признал вину, на него составили четыре административных материала. Общая сумма штрафов составила 2000 рублей.

В краевой Госавтоинспекции напоминают: «Городские улицы — это не место для экстремальных трюков, а зона повышенной опасности, требующая максимальной концентрации и соблюдения всех норм и правил. Призываем граждан сообщать о случаях опасного вождения, чтобы своевременно пресекать нарушения и обеспечивать безопасность на дорогах города».