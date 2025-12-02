Конфликт между дольщиками и застройщиком разгорелся в Актобе

По данным Astana TV, десятки семей уже пять лет не могут получить свое жилье, которое купили еще на этапе строительства. В итоге стройка затянулась, а 22 дольщика остались без квартир и без денег.
По словам пострадавших, за квартиры они отдали от 8 до 13 млн тенге. Сумма ущерба составила около 120 млн. Заявления на застройщика начали поступать с 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Но до суда еще ничего не дошло.
В свою очередь застройщик утверждает, что сдать три пятиэтажных дома в срок помешала пандемия, а затем резко подорожали строительные материалы. Еще полтора года ушло на поиск инвестора. Строительство домов возобновили в 2024 году, но уставшие от постоянных обещаний дольщики начали требовать возврат денег.
«Следственные действия по делу завершены, но в суд оно будет передано не раньше следующего года. Дело находится на контроле прокурора города», — заявили в прокуратуре.
Дольщикам ничего не остается как надеяться на судебное разрешение вопроса.
Больше 500 алматинских семей не могут въехать в собственные квартиры, так как в новом ЖК нет ни воды, ни света, ни отопления.