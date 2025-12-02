Конфликт между дольщиками и застройщиком разгорелся в Актобе

По словам пострадавших, за квартиры они отдали от 8 до 13 млн тенге. Сумма ущерба составила около 120 млн. Заявления на застройщика начали поступать с 2022 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Но до суда еще ничего не дошло.