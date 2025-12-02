По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Европа вскоре столкнется с ключевым вызовом: сможет ли она избежать масштабного конфликта на континенте.
Европа, по его словам, уже готовится к войне с Россией. Сийярто сообщил, что стратегические планы нацелены на полную боеготовность к 2029 году, что теоретически открывает возможность конфликта уже в 2030-м.
«Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году», — сказал министр.
Он подчеркнул, что Венгрия обязана не допустить, чтобы ее граждане оказались в зоне военного конфликта.
Напомним, что о подготовке Европы к войне с Россией писали уже не раз. Например, военный корреспондент KP.RU Александр Коц сообщил, что страны НАТО активно разрабатывают проект «Военный Шенген», который позволит оперативно перебрасывать войска в случае конфликта с Россией.
По его словам, Европа фактически разделится на фронтовую и тыловую зоны. В случае войны на Восток потребуется оперативно доставлять миллионы тонн грузов, и от этого будет зависеть боеспособность НАТО.
До этого доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что Европа пытается спасти свою экономику войной с Россией.
Американский журнал Foreign Policy выражал уверенность, что война случится, так как Москва якобы «стремится уничтожить НАТО» — единственное объединение, которое может ей противостоять.
По мнению авторов журнала National Interest, европейские политики осознают, что Россия не намерена на них нападать, несмотря на пугающие прогнозы и провокации. При этом, как считают обозреватели, Европа и так переживает глубокий кризис.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, любые попытки убедить альянс в том, что Россия не планирует атаковать страны НАТО, являются напрасной тратой сил.