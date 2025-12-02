В Иркутской области резко растёт число заболевших ОРВИ и гриппом

В Иркутской области продолжается значительный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. За минувшую неделю было зарегистрировано более 21 700 случаев ОРВИ, при этом лабораторные анализы подтвердили диагноз грипп у 393 человек (для сравнения, неделей ранее ОРВИ было у 18,1 тысячи человек, грипп — у 140). Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, прирост заболевших отмечается среди всех возрастных категорий населения.
— В качестве основной меры защиты от вируса специалисты рекомендуют своевременную вакцинацию. На сегодняшний день в регионе уже завершается прививочная кампания, в рамках которой прививку против гриппа получили более миллиона жителей. Для тех, кто еще не успел вакцинироваться, это можно сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства, — прокомментировали в Управлении.
Кроме того, для профилактики важно соблюдать простые, но эффективные правила: стараться избегать мест массового скопления людей, регулярно мыть руки и использовать антисептик, не прикасаться к лицу немытыми руками, а также чаще проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области число ВИЧ-инфицированных превысило 33 тысячи человек.