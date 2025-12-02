В Иркутской области резко растёт число заболевших ОРВИ и гриппом

— В качестве основной меры защиты от вируса специалисты рекомендуют своевременную вакцинацию. На сегодняшний день в регионе уже завершается прививочная кампания, в рамках которой прививку против гриппа получили более миллиона жителей. Для тех, кто еще не успел вакцинироваться, это можно сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства, — прокомментировали в Управлении.