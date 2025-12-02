В Новосибирске суд лишил водителя прав за механизм, скрывающий номера

Рассмотрение дела прошло в отсутствие правонарушителя, который, однако, был надлежащим образом извещён о слушаниях. В сентябре 2025 года мировой судья признал водителя виновным, и назначил ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год. Устройство, с помощью которого закрывался номер, было конфисковано.