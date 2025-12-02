В Омской области пункт пропуска «Ольховка» получит 4,5 млрд на реконструкцию

Пункт пропуска «Ольховка» на российско-казахстанской границе в Омской области ждёт масштабная реконструкция. На обновление объекта из федерального бюджета предусмотрено 4,5 млрд рублей с разбивкой финансирования на три года. О решении стало известно по итогам визита в регион первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, сообщает ТАСС.
Омская область имеет самую протяжённую сухопутную границу России с Казахстаном: здесь работают четыре автодорожных, один речной и два железнодорожных перехода. «Ольховка» — один из ключевых въездов в регион, в том числе для грузового транзита из стран Центральной Азии через территорию Казахстана. Модернизация должна повысить пропускную способность и снизить время оформления, что важно для перевозчиков и жителей приграничных районов.
Реконструкция «Ольховки» вписывается в совместную дорожную карту России и Казахстана по развитию пунктов пропуска: до 2030 года запланирована комплексная модернизация десяти погранпереходов. Ранее делегация Омской области сообщала об активном участии в XXI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, где особое внимание уделялось транспортно-логистической повестке.