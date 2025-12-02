В Омской области пункт пропуска «Ольховка» получит 4,5 млрд на реконструкцию

Омская область имеет самую протяжённую сухопутную границу России с Казахстаном: здесь работают четыре автодорожных, один речной и два железнодорожных перехода. «Ольховка» — один из ключевых въездов в регион, в том числе для грузового транзита из стран Центральной Азии через территорию Казахстана. Модернизация должна повысить пропускную способность и снизить время оформления, что важно для перевозчиков и жителей приграничных районов.