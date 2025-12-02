Еще один маршрут до железнодорожного вокзала запустят из Индустриального района

Надзорное ведомство установило, что в районе улиц Промывочной и Шмаковской необходим запуск еще одного автобуса, поскольку маршрут Nº 22, обслуживающий район, не справляется с нагрузкой.
Прокуратура внесла мэру Хабаровска представление, и уже с 1 декабря установили маршрут Nº 20 «Железнодорожный вокзал — Индустриальный парк» по регулируемому тарифу. Сейчас в администрации проводится конкурс по определению перевозчика.
«Маршрут будет проходить, в том числе, по улицам Машинистов и Промывочной через остановочные пункты “Школа ДОСААФ”, “улица Геодезическая”, “улица Шмаковская”, “Индустриальный парк” и обеспечит доставку пассажиров до основного транспортно-пересадочного узла — железнодорожного вокзала. В администрации проводятся конкурентные процедуры по определению перевозчика», — прокомментировали в телеграм-канале надзорного ведомства.