Еще один маршрут до железнодорожного вокзала запустят из Индустриального района

«Маршрут будет проходить, в том числе, по улицам Машинистов и Промывочной через остановочные пункты “Школа ДОСААФ”, “улица Геодезическая”, “улица Шмаковская”, “Индустриальный парк” и обеспечит доставку пассажиров до основного транспортно-пересадочного узла — железнодорожного вокзала. В администрации проводятся конкурентные процедуры по определению перевозчика», — прокомментировали в телеграм-канале надзорного ведомства.