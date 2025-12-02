В Хабаровске покажут фильм о людях, охраняющих дикую природу края

Фильм посвящён Государственному природному заказнику «Ольджиканский» в районе им. Полины Осипенко. Зрители увидят, как инспекторы, учёные и волонтёры сохраняют уникальные ландшафты и редкие виды растений и животных в условиях сурового климата. Кроме того, фильм показывает научно-исследовательскую работу специалистов, мониторинг животных, экологические экспедиции и программы по сохранению биоразнообразия.