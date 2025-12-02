В Хабаровске покажут фильм о людях, охраняющих дикую природу края

В Хабаровске зрителям представят документальный фильм «Хранители Ольджиканского», созданный под брендом «Сделано в Хабаровском крае», — сообщает телеграм-канал Минкультуры 27 Z.
Показ и встреча с режиссёром-постановщиком Глебом Судаком пройдут 4 декабря в 19:00 в Краевом визит-центре «Амурский утёс».
Фильм посвящён Государственному природному заказнику «Ольджиканский» в районе им. Полины Осипенко. Зрители увидят, как инспекторы, учёные и волонтёры сохраняют уникальные ландшафты и редкие виды растений и животных в условиях сурового климата. Кроме того, фильм показывает научно-исследовательскую работу специалистов, мониторинг животных, экологические экспедиции и программы по сохранению биоразнообразия.
«Картина раскрывает не только природное богатство заказника, но и человеческий фактор: бережное отношение к природе, самоотверженность инспекторов и глубокую вовлечённость в её охрану», — отметил Глеб Судак.