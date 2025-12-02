Школьники из 42 регионов России построили «Город Будущего» в «Океане»

За три недели участники «примерили» перспективные профессии, познакомились с инновационными технологиями для создания комфортной городской среды и построили макет «Города Будущего», который презентовали перед экспертами и гостями в рамках завершения смены.
На протяжении смены эксперты ведущих отечественных компаний проводили для школьников профориентационные встречи и рассказывали о карьерных траекториях в различных отраслях экономики. Так, вместе с экспертами цифровой экосистемы МТС участники смены «Лифт в будущее» познакомились с технологиями создания комфортной городской среды — инновационными ИТ и телеком-решениями, а также узнали о самых перспективных профессиях будущего. Эти знания ребята сразу же применяли на практике — во время креатив-сессий по созданию макета «Города Будущего». Под руководством наставников они продумывали концепцию своих районов в общем макете, разрабатывали архитектурные и технологические решения, готовили презентации.
Фото: МТС.
Кроме того, в рамках смены состоялся Открытый диалог «Траектории будущего: как сегодня формируется завтра», в котором приняли участие представители ведущих работодателей и образовательных организаций страны — цифровой экосистемы МТС, Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы.
«Образовательные смены, которые мы проводим вместе с БФ “Система”, часть большой профориентационной программы МТС, которая также включает учебные, просветительские проекты, форматы стажировок и создание профессиональных комьюнити. Для нас это стартовая ступень — в интерактивном формате создания “Города Будущего” школьники знакомятся с актуальными технологическими направлениями, узнают о возможностях их применения в реальности. Это помогает больше узнать о современных специальностях в сфере ИТ и телекоммуникаций, чтобы осознанно подойти к выбору профессии в будущем. Для нас это важно — лидерство МТС во многом основано на привлечении в команду талантливых молодых специалистов, которые вместе с нами создают самые прорывные сервисы и продукты на основе современных технологий — ИИ, облачных платформ, новейших поколений мобильной связи», — подчеркнула директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.