Школьники из 42 регионов России построили «Город Будущего» в «Океане»

«Образовательные смены, которые мы проводим вместе с БФ “Система”, часть большой профориентационной программы МТС, которая также включает учебные, просветительские проекты, форматы стажировок и создание профессиональных комьюнити. Для нас это стартовая ступень — в интерактивном формате создания “Города Будущего” школьники знакомятся с актуальными технологическими направлениями, узнают о возможностях их применения в реальности. Это помогает больше узнать о современных специальностях в сфере ИТ и телекоммуникаций, чтобы осознанно подойти к выбору профессии в будущем. Для нас это важно — лидерство МТС во многом основано на привлечении в команду талантливых молодых специалистов, которые вместе с нами создают самые прорывные сервисы и продукты на основе современных технологий — ИИ, облачных платформ, новейших поколений мобильной связи», — подчеркнула директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.