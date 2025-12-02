Красноярцы обратились к властям через Платформу обратной связи 100 тысяч раз

«Все поступившие обращения рассматриваются компетентными государственными или муниципальными службами, которые должны предоставить ответ в течение 30 дней. Однако во многих случаях ответы поступают раньше. Пользователи могут контролировать процесс обработки своих обращений через личный кабинет на Госуслугах или в мобильном приложении “Госуслуги. Решаем вместе”, — пояснили в минцифры. Основные темы таких обращений Электронная запись на прием к врачу — 29 193 обращения; Медицинская сфера — 27 566; Автомобильные дороги — 7732; Благоустройство — 5977; Многоквартирные дома — 4309.
В рамках рейтинга регионов за 9 месяцев 2025 года по внедрению и эксплуатации ПОС, Красноярский край занял седьмое место. Первые три строчки в перечне заняли:
Калужская область Ростовская область Ханты-Мансийский автономный округ. «Примеры обработки обращений в ПОС: житель Красноярска обратился с жалобой на провал дорожного покрытия на улице Декабристов. Дорожные службы выполнили ремонт, устранив проблему. Другой красноярец сообщил о поврежденной облицовке крыльца школы. После этого специалисты восстановили фасадные элементы учебного заведения», — поделились в министерстве.
Ранее региональный министр цифрового развития Николай Распопин в интервью «ФедералПресс» говорил в том числе о том, как цифровизация процессов помогает принимать правильные управленческие решения.