Красноярцы обратились к властям через Платформу обратной связи 100 тысяч раз

«Все поступившие обращения рассматриваются компетентными государственными или муниципальными службами, которые должны предоставить ответ в течение 30 дней. Однако во многих случаях ответы поступают раньше. Пользователи могут контролировать процесс обработки своих обращений через личный кабинет на Госуслугах или в мобильном приложении “Госуслуги. Решаем вместе”, — пояснили в минцифры. Основные темы таких обращений Электронная запись на прием к врачу — 29 193 обращения; Медицинская сфера — 27 566; Автомобильные дороги — 7732; Благоустройство — 5977; Многоквартирные дома — 4309.