Король Британии лишил экс-принца Эндрю двух последних титулов

Британский король Карл III лишил своего брата Эндрю всех оставшихся титулов на фоне скандала вокруг его связей с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщило официальное издание правительства Британии The Gazette.
«Король распорядился, чтобы назначение Эндрю Альберта Кристиана Эдварда Маунтбеттена-Виндзора рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки, датированное 23 апреля 2006 года, было отменено и аннулировано, а его имя было удалено из реестра указанного ордена», — сказано в публикации.
Орден Подвязки является одним из старейших и высших рыцарских объединений Соединённого Королевства. Также Карл III приказал лишить Эндрю титула рыцаря Королевского Викторианского ордена. Членом этого объединения экс-принц являлся с февраля 2011 года.
Напомним, 6 ноября стало известно, что Эндрю был официально лишён титула принца и других званий. При этом из-за скандала, вызванного делом Эпштейна, он с 2019 года не исполнял обязанности члена королевской семьи. Экс-принца также обвинили в изнасиловании. Сам он отрицал вину.
25 ноября сообщалось, что власти Среднего и Восточного Антрима (округ в Северной Ирландии) решили сменить в городе Каррикфергусе название улицы, носившей имя Эндрю с 1986 года. Её предложили назвать в честь королевы Елизаветы II.