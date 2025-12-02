Российские военные распространили над Гуляйполем листовки, где сказано, что город заблокирован, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что пачки агитационных листовок распространили расчёты реактивной системы залпового огня «Ураган» группировки войск «Восток» над позициями украинского гарнизона.
«Артиллерийские расчёты РСЗО “Ураган” группировки войск “Восток” произвели пуски агитационными боеприпасами по позициям гарнизона ВСУ в населённом пункте Гуляйполе Запорожской области. Снаряды развернули над городом пачки листовок, адресованных украинским военнослужащим и призывающих покинуть населённый пункт либо сдаться», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне стало известно, что расчёты войск беспилотных систем группировки «Восток» сбросили ВСУ в Гуляйполе листовки с призывом сдаться.
Ранее сообщалось, что командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что ВС РФ громят Вооружённые силы Украины на левом берегу реки Гайчур. Кроме того, продолжается освобождение населённого пункта Гуляйполе.