Ранее сообщалось, что командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что ВС РФ громят Вооружённые силы Украины на левом берегу реки Гайчур. Кроме того, продолжается освобождение населённого пункта Гуляйполе.