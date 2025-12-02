В Охотске из-за порыва на теплосети временно закрыт детский сад

Вечером 1 декабря в рабочем поселке Охотск в районе детского сада № 4 «Ромашка» произошел порыв на подземных тепловых сетях. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня» с ссылкой на администрацию Охотского округа, предположительное место утечки уже найдено.
Подача теплоносителя в детский сад была приостановлена, в связи с чем принято решение о временном закрытии дошкольного учреждения. В отделе образования Охотского округа сообщили, что детский сад посещают 68 воспитанников. Родителей просят следить за обновлением информации.
В настоящий момент специалисты работают над устранением аварии.