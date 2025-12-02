На чемпионате мира по гандболу казахстанки поспорят за Кубок президента

Третий раз в чемпионате мира принимают участие 32 сборные. Их разбили на восемь групп. В следующий этап выйдут по три лучшие команды каждого квартета. Далее будут образованы четыре группы по шесть команд, которые тоже сыграют по круговой системе с учетом результатов первого этапа. Две лучшие сборные от каждого секстета выйдут в четвертьфинал.