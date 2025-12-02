На чемпионате мира по гандболу казахстанки поспорят за Кубок президента

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГАНДБОЛУ-2025 СРЕДИ ЖЕНЩИН.
Группа H. 3-й тур. 1 декабря.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ — КАЗАХСТАН 35:17 (15:7).
НОРВЕГИЯ — АНГОЛА 31:19 (19:10).
Борьбы в поединке серебряных и бронзовых призеров чемпионата Азии не получилось. Кореянки сразу же убежали вперед. Жанерке Сейткасым открыла счет нашим голам лишь при счете 0:5. На 10-й минуте матча. Через шесть минут после первого тайм-аута Александра Сытько.
Казахстанки, отвечая атакой на атаку, регулярно прорывались на ударные позиции. Но при этом как будто забывали, что у ворот есть углы. Голкипер кореянок столь же регулярно отражала бесхитростные броски в корпус. За первый тайм таковых накопилось восемь. Реализуй казахстанки все свои голевые возможности, счет был бы равным.
На деле 7:15 после первого тайма превратились в итоговые 17:35. Самой результативной в нашей команде стала правая полусредняя Кристина Радаева (4). По три гола записали на свой счет Ирина Хасаханова и Жанерке Куандыкова. Дважды отличились Сейткасым, открывшая счет, Мария Ситникова и Аида Жапарова. Личный снайперский счет на мировых форумах открыла 20-летняя линейная Мадина Мырзамсеитова.
Проиграв кореянкам 17-й из 19 очных поединков, сборная Казахстана заняла последнее место в группе. И, в отличии от Норвегии, Анголы и Южной Кореи, отправляется в утешительный турнир. Октет сборных-неудачниц группового турнира, разбитый на два квартета, оспорит места с 25-го по 32-е. За 25-е полагается приз — Кубок президента ИХФ.
Пока известны первые соперницы наших девушек во второй стадии ЧМ. 4 декабря в голландском Хертонгенбосе Казахстан сыграет с Кубой.
Кубинки заняли последнее место в группе G, проиграв Бразилии (20:41), Швеции (17:46) и Чехии (21:44). То есть меньше 40 голов не пропускали. Не самый худший соперник для того, чтобы потренировать эффективность атаки.
Главным претендентом на Кубок президента будет сборная Хорватии, ставшая последней в квартете А. Сразу после жеребьевки его назвали группой смерти. В поединке Хорватия — Япония за выход в основной раунд европейки, сыграв первый тайм вничью 10:10, провалили второй. 19:25 — и чемпионки Азии продолжат борьбу среди элитных команд.
Иранки, которых наши гандболистки обыграли на недавней Исламиаде в Эр-Рияде, предсказуемо стали последними в квартете B. Вновь пересечься с Казахстаном Иран сможет лишь в финальных стыках за места в третьем десятке. А в первой игре Кубка президента иранок проэкзаменует Хорватия.
Турнир в группе В выиграла Венгрия. Подопечные одессита Владимира Головина в решающем матче за первое место не без труда переиграли дебютанток чемпионата мира швейцарок — 32:25.
Со-хозяйкам ЧМ сборной Германии повезло с группой. В основной раунд немки вышли с четырьмя очками за победы над Исландией (32:25) и Сербией (31:20). Уругвай сыграет с Парагваем на старте утешиловки.
Парагвайки, как и уругвайки, проиграли все матчи в квартете D. Единственной на сегодняшний день группе, в которой три сборные набрали в итоге по четыре очка. Испания победила Черногорию (31:26), но проиграла дебютанткам ЧМ Фарерам (25:27). Экс-югославки были сильнее девушек с Овечьих островов — 32:27. И все три сборные не оставили шансов Парагваю.
Сегодня на ЧМ-2025, поделенном между Германией и Нидерландами, матчами в группах Е и F завершится первый этап. Немецкая часть проходит в Штутгарте, Дортмунде и Триере. Голландская — в Хертогенбосе и Роттердаме, который примет все игры последних стадий плей-офф.
Третий раз в чемпионате мира принимают участие 32 сборные. Их разбили на восемь групп. В следующий этап выйдут по три лучшие команды каждого квартета. Далее будут образованы четыре группы по шесть команд, которые тоже сыграют по круговой системе с учетом результатов первого этапа. Две лучшие сборные от каждого секстета выйдут в четвертьфинал.
Чаще других чемпионаты мира выигрывали норвежки и россиянки (по 4), трижды — СССР, ГДР и Франция. Француженки победили и на прошлом ЧМ, который в 2023 году проходил в Норвегии, Дании и Швеции. В финале «трехцветные» одолели наших соперниц по группе норвежек — 31:28.