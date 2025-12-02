Дочь Градского Мария выиграла суд у «Жилищника» за залитую квартиру

Дочь покойного музыканта Александра Градского Мария выиграла иск к московскому «Жилищнику» о возмещении имущественного вреда за залитую квартиру. Об этом свидетельствуют данные столичного суда, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
— Исковое заявление Градской М. А. к ГБУ «Жилищник района Тверской» удовлетворено, — следует из данных.
СМИ ранее писали, что ущерб оценивался более чем в пять миллионов рублей.
Согласно официальным судебным документам, представители ответчика во время разбирательства заявляли ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы для определения причин залива квартиры, стоимости восстановительного ремонта и движимого имущества. Суд просьбу удовлетворил. Результаты данной экспертизы не сообщаются, говорится в статье.
Уточняется, что исковое заявление поступило в суд в декабре 2024 года.
Сын Александра Градского раскрыл новые детали смерти отца. По его словам, артист сильно отравился арбузами незадолго до кончины. После этого артист две недели не ел и не принимал лекарства, два раза отказываясь от госпитализации. У него были серьезные и необычные симптомы, не характерные для обычного отравления.