Защитник Дэвид Фарранс покидает новосибирскую «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Дэвидом Фаррансом. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщили в пресс-службе команды.
«Хоккейный клуб “Сибирь” расторг контракт по обоюдному согласию с защитником Дэвидом Фаррансом», — сообщили в пресс-службе клуба.
Фарранс присоединился к клубу летом и провёл за новосибирцев 10 матчей в текущем сезоне. В этих играх он отметился тремя результативными передачами.
В официальном сообщении ХК «Сибирь» поблагодарил игрока за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.