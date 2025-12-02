Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защитник Дэвид Фарранс покидает новосибирскую «Сибирь»

Фарранс присоединился к клубу летом и провёл за новосибирцев 10 матчей в текущем сезоне.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о прекращении сотрудничества с защитником Дэвидом Фаррансом. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщили в пресс-службе команды.

«Хоккейный клуб “Сибирь” расторг контракт по обоюдному согласию с защитником Дэвидом Фаррансом», — сообщили в пресс-службе клуба.

Фарранс присоединился к клубу летом и провёл за новосибирцев 10 матчей в текущем сезоне. В этих играх он отметился тремя результативными передачами.

В официальном сообщении ХК «Сибирь» поблагодарил игрока за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.