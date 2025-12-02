Кто жертва: чем закончится спор Долиной и Лурье из-за квартиры

Покупательница элитной квартиры Ларисы Долиной, Полина Лурье, не сдается. После поражения в суде она идет в Верховный Суд. Эксперты о шансах, «стена Долиной» и резонанс в обществе. Подробности громкого дела — в нашем материале.
Без квартиры и без денег.
Резонансная история с продажей квартиры народной артистки Ларисы Долиной выходит на финальный уровень. Покупательница недвижимости, Полина Лурье, несмотря на поражение в судах предыдущих инстанций, намерена идти до конца.
Ее адвокат Светлана Свириденко заявила aif.ru: «Я уже пишу жалобу в Верховный Суд».
Это означает, что исход многомиллионного спора, который уже расколол общество и шоу-бизнес, решит высшая судебная инстанция страны.
Напомним, летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, в результате чего была введена в заблуждение и продала свою квартиру в престижных московских Хамовниках.
Покупательницей оказалась Полина Лурье, заплатившая за жилье 112 миллионов рублей. Когда афера вскрылась, певица подала иск о признании сделки недействительной. Лурье, утверждавшая, что действовала как добросовестный покупатель, подала встречный иск с требованием выселения Долиной.
Весной 2025 года суд встал на сторону знаменитости, руководствуясь тем, что сделка была совершена под влиянием обмана. Квартиру вернули Долиной, а Лурье осталась и без денег, и без жилья. Кассация в октябре этого года оставила решение в силе. Казалось бы, точка поставлена. Но нет — теперь Верховный Суд.
По закону.
Юрист Иван Соловьев, анализируя дело для aif.ru, указал на ключевую процессуальную коллизию.
«В условиях этой неразберихи, когда есть разные толкования, разные подходы, нашему Верховному Суду просто необходимо выпустить соответствующее постановление Пленума, которое бы вот эти вопросы увязки и пересечения гражданско-правовых отношений с уголовным правом урегулировали», — отметил он.
Эксперт обратил внимание, что гражданский суд вынес решение, опираясь на обстоятельства уголовного дела, которое еще не закончено приговором.
«И если нет приговора, то и эти доказательства ненадлежащие. Поэтому постановление судов по общей юрисдикции по гражданскому делу, получается, основано на ненадлежащих доказательствах», — пояснил Соловьев.
По его мнению, в гражданском праве должен действовать базовый принцип: «Хочешь вернуть квартиру, верни деньги».
Юрист уверен, что Верховный Суд вряд ли создаст опасный прецедент безусловной отмены сделок, и прогнозирует: «Я уверен, что дело, скорее всего, на повторное рассмотрение вернется».
Дело приобрело огромный общественный резонанс. Полину Лурье публично поддержали некоторые бренды и коллеги Долиной по сцене, например, певица Слава, которая заявила, что теперь не может продать свою квартиру из-за недоверия покупателей к публичным людям.
Сама Лурье сдержанно комментирует эту волну поддержки. На вопрос о том, поможет ли она, она коротко ответила: «Поможет решение суда!».
Тем временем недалеко от спорного дома появилась так называемая «стена Долиной», куда люди приносят домашние тапочки, ключи, игрушки.
По справедливости.
Депутат Госдумы Елена Драпеко также выразила надежду на справедливость: «Дело пока не рассматривал Верховный Суд. Надеюсь он восстановит справедливость. Протест в обществе связан с тем, что принятые судом решения возможно законны, но не справедливы по отношению к добросовестному приобретателю».
Парламентарий также сообщила, что Госдума готовит проект закона о «периоде охлаждения» для таких сделок, обсуждение которого намечено на 17 декабря.
Таким образом, судьба 112 миллионов рублей и элитной квартиры в центре Москвы теперь зависит от Верховного Суда. Дело Лурье против Долиной перестало быть просто имущественным спором двух граждан.