Кто жертва: чем закончится спор Долиной и Лурье из-за квартиры

Весной 2025 года суд встал на сторону знаменитости, руководствуясь тем, что сделка была совершена под влиянием обмана. Квартиру вернули Долиной, а Лурье осталась и без денег, и без жилья. Кассация в октябре этого года оставила решение в силе. Казалось бы, точка поставлена. Но нет — теперь Верховный Суд.