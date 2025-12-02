Губернатор Травников призвал новосибирцев украсить город к Новому году

В Новосибирске стартовало новогоднее оформление города: к 1 декабря гирлянды и инсталляции появились на улице Ленина, в Первомайском и Театральном скверах. По праздничным локациям прогулялись губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев — они оценили начало предновогоднего сезона, вместе с первыми Дедами Морозами и горожанами.
По словам главы региона, праздничные ёлки и иллюминация появятся во всех районах города. К украшению подключатся не только городские службы, но и бизнес.
— Призываю новосибирцев и новосибирский бизнес принять активное участие в благоустройстве праздничных пространств города! — сказал губернатор в своем ТГ-канале.
Многие витрины и офисы уже оформили к Новому году, а федеральные компании приготовили дополнительные инсталляции.