Губернатор Травников призвал новосибирцев украсить город к Новому году

В Новосибирске стартовало новогоднее оформление города: к 1 декабря гирлянды и инсталляции появились на улице Ленина, в Первомайском и Театральном скверах. По праздничным локациям прогулялись губернатор Андрей Травников и мэр Максим Кудрявцев — они оценили начало предновогоднего сезона, вместе с первыми Дедами Морозами и горожанами.