В регионах Казахстана проводят массовые рейды по пожарной безопасности

Спасатели и полицейские ВКО объединили усилия в рамках акции «Безопасный дом», направленной на повышение культуры безопасности жителей региона. В ходе рейдов специалисты проводили инструктажи по эксплуатации печей и электроприборов, устанавливали датчики угарного газа в домах с выявленной пожарной угрозой, обращали внимание на состояние дымоходов, розеток, электропроводки, и проводили профилактическую работу. Акция направлена на снижение числа пожаров и отравлений угарным газом, особенно в отопительный период.