В регионах Казахстана проводят массовые рейды по пожарной безопасности

На территории Актюбинской области в жилом секторе проведена профилактическая акция «Безопасность в дом». В ней приняли участие сотрудники ДЧС, полиции, АО «КазТрансГазАймак», ТОО «Энергосистема», волонтёры и представители СМИ. В ходе обходов обследовано 3568 домов, правила пожарной безопасности разъяснены 8342 жителям, установлено 35 датчиков угарного газа, роздано 26 огнетушителей, очищено 120 придомовых территорий. Особое внимание уделено социально уязвимым семьям, общежитиям, хостелам и кемпингам. Для иностранных студентов проведены отдельные инструктажи. Акция продлится до конца отопительного сезона.
Спасатели и полицейские ВКО объединили усилия в рамках акции «Безопасный дом», направленной на повышение культуры безопасности жителей региона. В ходе рейдов специалисты проводили инструктажи по эксплуатации печей и электроприборов, устанавливали датчики угарного газа в домах с выявленной пожарной угрозой, обращали внимание на состояние дымоходов, розеток, электропроводки, и проводили профилактическую работу. Акция направлена на снижение числа пожаров и отравлений угарным газом, особенно в отопительный период.
В селе Новоямышево специалисты ДЧС Павлодарской области совместно с представителями местных исполнительных органов, полиции и образования провели профилактический рейд. Рейдом охвачено 420 домов, где проживает около 1700 человек, проведены замеры уровня угарного газа и термоконтроль печей, в домах социально уязвимых категорий установлены датчики угарного газа и притопочные листы, оказана помощь в очистке дымоходов, установлено 770 датчиков угарного газа. Аналогичные рейды проходят по всей области.
В Шымкенте сотрудники ДЧС еженедельно проводят мероприятия по предотвращению пожаров и бытовых ЧС. Посещено более 500 домов, охвачено профилактикой около 2500 человек, очищены дымоходы, вручены памятки, проведены консультации для социально уязвимых семей, выявлены распространённые нарушения: скрутка проводов, оставленные без присмотра печи, размещение отопительных приборов рядом с горючими материалами, неисправные розетки. В работе участвовали представители Газовой технической службы, Молодёжного ресурсного центра, QazaqGazAimaq и волонтёры.
