В России предложили изменить процедуру медосмотра для самозанятых таксистов: что хотят отменить

Для таксистов, работающих как самозанятые, могут отменить ежедневные предрейсовые медосмотры. Об этом сообщил зампред думского комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский — один из авторов соответствующей законодательной инициативы.
Лисовский отметил, что повседневные осмотры для частных водителей технически невозможны из-за слабой инфраструктуры и дефицита медперсонала. Поэтому предлагается альтернатива — мониторинг здоровья водителей удаленно, с применением систем искусственного интеллекта.
«Мы готовим эти изменения совместно с отраслью, потому что необходимо усовершенствовать действующее законодательство. В 2023 году был принят закон № 580 “Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ”, который, как выяснилось после анализа его правоприменительной практики, не учитывает некоторые реалии», — сказал Лисовский для «Известий».
Законопроект также направлен на регулирование деятельности самозанятых таксистов. Для этого предлагается создать специальный реестр, установить критерии допуска (стаж, здоровье, отсутствие судимости и грубых нарушений ПДД), обязать агрегаторы обеспечивать страхование, а также ввести контроль за технической исправностью автомобилей и наличием ОСАГО.
