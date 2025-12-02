Ричмонд
Врач назвал главную опасность ангины для будущего здоровья

Отоларинголог Старосветский: осложнения после ангины остаются на всю жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Ангина — знакомое многим с детства заболевание — может быть опаснее, чем кажется. Помимо боли в горле и температуры, бактериальная форма болезни способна вызвать серьезные осложнения. Об этом KP.RU рассказал эксперт телеканала «Доктор», отоларинголог Борис Старосветский.

«Бактериальная опасна осложнениями, в том числе и очень серьезными: на сердце, почки, например, нефриты, а также на суставы. Если во время ангины случилось осложнение, оно, увы, остается на всю жизнь», — предупредил медик.

По его словам, признаки опасной ангины включают резкое начало болезни с высокой температурой, налет на миндалинах и увеличенные лимфоузлы. Если боль усиливается, несмотря на полоскания и спреи, необходимо срочно обращаться к терапевту или вызывать врача на дом.

Чаще всего ангину вызывают стрептококки группы А и стафилококки. Лечение подбирается индивидуально врачом — самостоятельно принимать антибиотики нельзя. Для облегчения состояния помогают спреи и леденцы, теплое питье, мягкая пища и поддержание тепла в организме.

Ранее россиянам рассказали о тревожных симптомах ОРВИ и гриппа. Если температура держится дольше трех дней и не снижается даже после приема жаропонижающих, это повод обратиться к специалисту.