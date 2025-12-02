Врач назвал главную опасность ангины для будущего здоровья

Ангина — знакомое многим с детства заболевание — может быть опаснее, чем кажется. Помимо боли в горле и температуры, бактериальная форма болезни способна вызвать серьезные осложнения. Об этом KP.RU рассказал эксперт телеканала «Доктор», отоларинголог Борис Старосветский.
«Бактериальная опасна осложнениями, в том числе и очень серьезными: на сердце, почки, например, нефриты, а также на суставы. Если во время ангины случилось осложнение, оно, увы, остается на всю жизнь», — предупредил медик.
По его словам, признаки опасной ангины включают резкое начало болезни с высокой температурой, налет на миндалинах и увеличенные лимфоузлы. Если боль усиливается, несмотря на полоскания и спреи, необходимо срочно обращаться к терапевту или вызывать врача на дом.
Чаще всего ангину вызывают стрептококки группы А и стафилококки. Лечение подбирается индивидуально врачом — самостоятельно принимать антибиотики нельзя. Для облегчения состояния помогают спреи и леденцы, теплое питье, мягкая пища и поддержание тепла в организме.
