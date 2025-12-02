Россиянам усложнили перелет через европейскую страну

Испания ввела новые визовые требования для граждан России, обязав оформлять транзитную визу даже при смене рейсов в испанских аэропортах, включая перелёты в страны Латинской Америки. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета по развитию туризма при Общественной палате РФ Андрей Максимов.
Он отметил, что аэропорт Мадрида (Барахас) часто используется для транзита в государства Центральной и Южной Америки, и с 2025 года для прохождения через него требуется соответствующее разрешение.
Максимов также указал на другие сложности, возникающие при посещении стран Европейского союза. Помимо введения транзитного режима, некоторые государства ЕС ужесточили дополнительные требования, такие как наличие медицинской страховки, оформленной в Европейском союзе, и банковских счетов на его территории.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР.
