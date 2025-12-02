В России предложили гарантированный способ защиты от «схемы Долиной»

По его словам, такое решение должно защитить граждан, которые лишаются и жилья, и денег после признания сделок недействительными, как это произошло в нашумевшей истории с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Тогда артистка, апеллируя к тому, что была обманута мошенниками, через суд вернула себе квартиру, которая до этого была официально продана Полине Лурье.