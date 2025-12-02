Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на большом экране покажут балет «Щелкунчик»

Показы знаменитой постановки запланированы в рамках проекта «Театр в кино».

Источник: Аргументы и факты

В Омске в кинотеатрах города состоятся показы балета «Щелкунчик» (0+). 9 декабря зрителей ожидает трансляция со сцены Государственного Кремлевского дворца. Постановка хореографа Василия Вайнонена с использованием мультимедийных декораций. Исполнители — артисты Академии Русского балета им. Вагановой.

16 декабря можно будет посмотреть «Щелкунчик» со сцены Дрезденской оперы в интерпретации Аарона Уоткина и Джейсона Бичи. Это постановка, в которой принимают участие как мировые звёзды и юные студенты балетной школы.

21 декабря состоятся показы «Щелкунчика» со сцены Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

28 декабря — со сцены Венской государственной оперы в хореографии Рудольфа Нуреева.

Балет «Щелкунчик» более ста лет он остается популярным среди зрителей всех возрастов.

Постановки театров со всего мира в рамках проекта «Театр в кино» специально отобраны для показа на экране на языке оригинала с субтитрами. Показы постановок в Омске организуются ежегодно.

С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов проекта в Омске.