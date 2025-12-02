В Омске на большом экране покажут балет «Щелкунчик»

В Омске в кинотеатрах города состоятся показы балета «Щелкунчик» (0+). 9 декабря зрителей ожидает трансляция со сцены Государственного Кремлевского дворца. Постановка хореографа Василия Вайнонена с использованием мультимедийных декораций. Исполнители — артисты Академии Русского балета им. Вагановой.
16 декабря можно будет посмотреть «Щелкунчик» со сцены Дрезденской оперы в интерпретации Аарона Уоткина и Джейсона Бичи. Это постановка, в которой принимают участие как мировые звёзды и юные студенты балетной школы.
21 декабря состоятся показы «Щелкунчика» со сцены Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.
28 декабря — со сцены Венской государственной оперы в хореографии Рудольфа Нуреева.
Балет «Щелкунчик» более ста лет он остается популярным среди зрителей всех возрастов.
Постановки театров со всего мира в рамках проекта «Театр в кино» специально отобраны для показа на экране на языке оригинала с субтитрами. Показы постановок в Омске организуются ежегодно.
С расписанием показов можно ознакомиться на сайте организаторов проекта в Омске.