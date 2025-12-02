Ближайшие дни принесут в Башкирию мокрый снег и гололед

В среду, 3 декабря, местами пройдет слабый мокрый снег, ожидается гололед, на некоторых дорогах ожидается гололедица. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на северо-западный, умеренной силы. Ночью будет от +1 до −4 градусов, а в местах, где небо прояснится, возможно похолодание до −9. Днём столбики термометров покажут от +3 до −2.