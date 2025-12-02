Ближайшие дни принесут в Башкирию мокрый снег и гололед

Озвучен прогноз погоды на первые дни декабря в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, в отдельных районах Башкирии пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны туман и образование гололеда. Днем температура составит от 0 до +5.
В среду, 3 декабря, местами пройдет слабый мокрый снег, ожидается гололед, на некоторых дорогах ожидается гололедица. Ветер сначала юго-западный, затем сменится на северо-западный, умеренной силы. Ночью будет от +1 до −4 градусов, а в местах, где небо прояснится, возможно похолодание до −9. Днём столбики термометров покажут от +3 до −2.
В четверг, 4 декабря, погода сохранится: местами небольшой мокрый снег, гололёд и гололедица на трассах. Ветер, как и накануне, юго-западный, переходящий в северо-западный, умеренный. Температурный режим не изменится: ночью от +1 до −4 (в прояснениях до −9), днем от +3 до −2 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.