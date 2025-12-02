Стало известно, сколько россиян на Новый год изменят простой русской оливьешке с рататуем и роллами

Будьте спокойны, более половины опрошенных (55%) не готовы отказываться от русской классики — на их новогодних столах будут оливье, селёдка под шубой и другие традиционные блюда.
При этом каждый пятый россиянин (19%) планирует сделать стол в немецком стиле: свиная рулька, колбаски или мясо с маринованными овощами. Любовь к азиатской кухне тоже растёт: каждый десятый россиянин (10%) выберет китайские блюда вроде утки и жареного риса, а 5% приготовят японские блюда, такие как рамен, суши или роллы. Французская кухня (рататуй, луковый суп, круассаны) привлекает 7% россиян, а итальянская (паста и лазанья) — 9% опрошенных. Ещё 14% признались, что сделают кулинарный микс из блюд разных стран, чтобы удивить гостей.
Традиции остаются главными в вопросе формирования новогоднего меню (34% руководствуются ими). При этом 20% россиян выберут рецепты из интереса к кухне других стран, а 13% вдохновятся фильмами и сериалами, где праздничный ужин становится частью атмосферы. 22% просто не могут придумать более удачных идей, чтобы разнообразить кухню, а 11% признались, что покупают готовую еду в магазинах, не тратя время на готовку, и берут то, что есть в наличии.
«Кухня — это лучший способ передать культуру той или иной страны. Когда человек готовит утку по-пекински или французский рататуй, он не просто пробует новое блюдо, а немного путешествует через вкус. А если смотреть кулинарные шоу в оригинале, то можно ещё больше погрузиться в культуру другой страны и даже найти интересные изюминки в уже привычных рецептах», — отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.
