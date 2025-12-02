Стало известно, сколько россиян на Новый год изменят простой русской оливьешке с рататуем и роллами

Традиции остаются главными в вопросе формирования новогоднего меню (34% руководствуются ими). При этом 20% россиян выберут рецепты из интереса к кухне других стран, а 13% вдохновятся фильмами и сериалами, где праздничный ужин становится частью атмосферы. 22% просто не могут придумать более удачных идей, чтобы разнообразить кухню, а 11% признались, что покупают готовую еду в магазинах, не тратя время на готовку, и берут то, что есть в наличии.