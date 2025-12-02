4,5 млрд власти дают на реконструкцию пункта пропуска на омском участке границы

Федеральные власти заложили в бюджете страны на 2026 год крупную сумму на обновление таможенного поста на границе России с Казахстаном в Омской области. Будет реконструирован пункт пропуска у Ольховки.
Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» сообщил первый зампред Госдумы Александр Жуков. Он рассказывал в целом о федеральных трансфертах в бюджет Омской области, упомянув и финансирование работ по реконструкции постов на границе.
«Более 4,5 миллиарда рублей заложено на реконструкцию автомобильного пункта пропуска через госграницу в Ольховке», — уточнил Жуков.
Зампред избран в Госдуму по общефедеральному списку своей партии, но в предыдущем созыве представлял именно Новосибирск и Омск, также по партийному списку. Так что связи с нашим регионом у него более чем тесные и дружеские.
