В Екатеринбурге «короля госзаказа» обвинили в хищении 700 млн

Ранее URA.RU писало, что Жданов был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. По данным агентство, дело было связано из-за контракта «УралДорТехнологий» и ГКУ «Управление автомобильных дорог» на содержание свердловских трасс зимой. Следствие считает, что компания под руководством Жданова прикрепляла специальные датчики не только к дорожной технике, но и к легковым автомобилям, чтобы накрутить циклы работы. Ущерб оценили в 48 млн рублей. По словам двух источников URA.RU, Жданов уже возместил ГКУ эту сумму, однако материалы все равно ушли в Октябрьский районный суд. Разбирательство продолжается.