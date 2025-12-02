Мэрия Новосибирска объяснила отсутствие ёлок на базарах в первый день зимы

Ранее градоначальник отчитывался, что в 2025 году под продажу новогодних деревьев в городе выделено более 100 мест, а предприниматели заключили 33 договора на размещение точек на муниципальных землях. Кудрявцев также анонсировал регулярные рейды по пресечению несанкционированной торговли с изъятием товара и привлечением продавцов к административной ответственности.