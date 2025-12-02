Мэрия Новосибирска объяснила отсутствие ёлок на базарах в первый день зимы

В пресс-службе мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию с пустующими ёлочными базарами, обнаруженными журналистами в первый день календарной зимы. Напомним, 1 декабря корреспондент Om1 Новосибирск Юлия Устинова зафиксировала отсутствие торговли на двух официальных площадках в Заельцовском районе — по адресам улица Дачная, 25 и улица Дуси Ковальчук, 75. Ранее, 25 ноября, мэр Максим Кудрявцев сообщал, что «традиционно с 1 декабря в Новосибирске начнут работать ёлочные базары».
В официальном ответе на запрос редакции в пресс-службе администрации города пояснили: «Мэрия не устанавливает сроки предпринимателям, когда разложить товар, — каждый решает сам. Число с 1 декабря ориентировочное». Таким образом, в ведомстве подтвердили, что объявленная дата является примерной, а не обязательным сроком начала работы торговых точек.
Ранее градоначальник отчитывался, что в 2025 году под продажу новогодних деревьев в городе выделено более 100 мест, а предприниматели заключили 33 договора на размещение точек на муниципальных землях. Кудрявцев также анонсировал регулярные рейды по пресечению несанкционированной торговли с изъятием товара и привлечением продавцов к административной ответственности.
На момент публикации информация о начале работы конкретных точек, проверенных журналистами, не обновлялась.