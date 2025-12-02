285 случаев гриппа за неделю выявили в Новосибирской области

Специалисты также напомнили и о простых неспецифических мерах профилактики. К ним относятся соблюдение личной гигиены, использование масок в местах большого скопления людей и в присутствии больных, регулярное проветривание и влажная уборка помещений. Также важно поддержание здорового образа жизни со сбалансированным питанием и физической активностью.