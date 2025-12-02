Ричмонд
285 случаев гриппа за неделю выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за неделю с 24 по 30 ноября было зафиксировано 28 950 случаев ОРФИ и 285 случаев лабораторно подтверждённого гриппа. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство отмечает, что наиболее действенным способом защиты от гриппа остаётся вакцинация. На сегодняшний день в области привито более 1,5 миллиона человек — 1 524 177 жителей.

Специалисты также напомнили и о простых неспецифических мерах профилактики. К ним относятся соблюдение личной гигиены, использование масок в местах большого скопления людей и в присутствии больных, регулярное проветривание и влажная уборка помещений. Также важно поддержание здорового образа жизни со сбалансированным питанием и физической активностью.

При первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу, отказавшись от посещения работы, учёбы и общественных мест.