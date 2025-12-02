Стало известно, что больше всего портит психику красноярцев дома

Согласно опросу, для 17% красноярцев наиболее сильным раздражителем является шум от ремонта и громких разговоров, а для 16% — звуки празднований и гуляний за стеной. Ещё 17% респондентов отметили, что на их душевное спокойствие сильнее всего влияет конфликтный микроклимат внутри семьи. Половина опрошенных (50%) указали, что на ментальное здоровье негативно воздействует недостаток солнца и естественного освещения в квартире.