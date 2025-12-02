Стало известно, что больше всего портит психику красноярцев дома

Треть жителей Красноярска (33%) назвали шум от соседей и членов семьи главным фактором, разрушающим их психоэмоциональное состояние в собственном доме. Такие данные получены в результате исследования, проведённого девелопером Level Group.
Согласно опросу, для 17% красноярцев наиболее сильным раздражителем является шум от ремонта и громких разговоров, а для 16% — звуки празднований и гуляний за стеной. Ещё 17% респондентов отметили, что на их душевное спокойствие сильнее всего влияет конфликтный микроклимат внутри семьи. Половина опрошенных (50%) указали, что на ментальное здоровье негативно воздействует недостаток солнца и естественного освещения в квартире.
«Дом может стать и источником уязвимости. Когда человек не чувствует себя в безопасности из-за постоянного шума, тесноты или конфликтов, стресс неизбежен. Поэтому важно на этапе выбора жилья обращать внимание на качество застройки: шумоизоляцию, планировки и естественное освещение», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.
Медицинский психолог Европейского медицинского центра Мария Миняйчева подтверждает, что продолжительный шум в жилье с плохой звукоизоляцией является мощным стрессором, повышающим уровень гормонов стресса, что может привести к раздражительности, утомляемости и повышает риск депрессивных состояний.
Опрос также выявил, как красноярцы борются с шумом. Большинство (34%) жалуются в управляющую компанию. Ещё по 33% респондентов либо мечтают о переезде в частный дом, либо используют медитацию и дыхательные практики для восстановления внутреннего равновесия.