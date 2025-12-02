Генерал Попов: до зимы ВСУ будут вязнуть

Погода работает против ВСУ, отметил в разговоре с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Сейчас погода работает не в их интересах. Сырский понимает, что нужно брать паузу, пока не ударят морозы. Из-за распутицы бронетехника, танки и артиллерия будут маневрировать с трудом. Дороги, особенно грунтовые, в плохом состоянии, а основные шоссе — под пристрелом. Возможности для скрытного перемещения есть, но они ограничены, как и у нас», — отметил он.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал aif.ru, что погодные условия сыграли на руку нашим военным в момент захода в Новопавловку Днепропетровской области. Он объяснил, что опустившийся на село туман сделал незрячими, бесполезными беспилотники противника.