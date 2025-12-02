Генерал Попов: до зимы ВСУ будут вязнуть

«Сейчас погода работает не в их интересах. Сырский понимает, что нужно брать паузу, пока не ударят морозы. Из-за распутицы бронетехника, танки и артиллерия будут маневрировать с трудом. Дороги, особенно грунтовые, в плохом состоянии, а основные шоссе — под пристрелом. Возможности для скрытного перемещения есть, но они ограничены, как и у нас», — отметил он.