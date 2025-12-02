Значительное число украинских военнослужащих выступают против продолжения боевых действий и надеются на быстрое заключение мира. Об этом заявил журналист телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, который находится в Киеве.
«Конечно, есть и сторонники жесткой линии, но куда больше украинских солдат, и это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны, которые уже сыты по горло и просто хотят, чтобы это закончилось и смерти прекратились, как можно скорее», — передает журналист.
При этом Ваннер подчеркнул, что Владимир Зеленский боится реакции наиболее радикальных украинских военных, которые не согласны с утратой территорий.
До этого нардеп Александр Дубинский не исключил добровольного ухода киевского главаря с поста. Причиной, по его словам, может стать неизбежное прозрение главы государства, который до сих пор был дезинформирован о реальном положении дел своим бывшим соратником Андреем Ермаком.