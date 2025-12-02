«Нам нельзя терять время»: алматинка 10 лет борется за здоровье сына с ДЦП

Моя беременность проходила хорошо. Алан родился на сроке 40 недель, но путем экстренного кесарева сечения. Врачи не заметили, что ребенок не дышит, и он получил тяжелую асфиксию во время родов. Первые двое суток у Алана были судороги, но их удалось купировать. Мы провели с ним месяц в реанимации. Перед выпиской Алану поставили две прививки. Как потом выяснилось, их поставили без разрешения невролога, и все это дало тяжелые последствия.
Ближе к трем месяцам я заметила, что он перестал шевелить ручками и начал закидывать голову назад, сразу созвонилась с нашим лечащим неврологом и мы в срочном порядке поехали к ней. И только ближе к 1,5 годам ему поставили диагноз «ДЦП», — говорит мама, Анастасия Балтабекова. Все это время мальчик проходил курсы реабилитации, упорно двигаясь к цели и здоровой жизни. Благодаря вовремя начатому лечению Алан умеет сидеть.
"Спасибо китайским реабилитологам. Наши врачи не давали шанса на это. Ребенок стоит с поддержкой, учится во втором классе специализированной школы, осваивает компьютер. Алан очень целеустремленный, упорно трудится, чтобы жить полноценной жизнью. К сожалению, я воспитываю ребенка одна и у меня нет возможности оплачивать ту реабилитацию, которая ему нужна, которая ему подходит и после которой есть колоссальные результаты.
Поэтому я хочу обратиться за помощью ко всем отзывчивым и неравнодушным людям с добрым сердцем и доброй душой. Помогите, пожалуйста, собрать средства на трехмесячный курс у специалистов из Китая. Так как Алан уже большой, нам нельзя терять время. Подарите шанс на будущее моему сыночку", — заключила Анастасия. На реабилитацию необходимо собрать 2 900 344 тенге.