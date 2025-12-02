«Нам нельзя терять время»: алматинка 10 лет борется за здоровье сына с ДЦП

Моя беременность проходила хорошо. Алан родился на сроке 40 недель, но путем экстренного кесарева сечения. Врачи не заметили, что ребенок не дышит, и он получил тяжелую асфиксию во время родов. Первые двое суток у Алана были судороги, но их удалось купировать. Мы провели с ним месяц в реанимации. Перед выпиской Алану поставили две прививки. Как потом выяснилось, их поставили без разрешения невролога, и все это дало тяжелые последствия.