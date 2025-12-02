Ричмонд
Соскин: визит Уиткоффа в РФ перечеркнёт все усилия Киева во Флориде

Соскин отметил, что ни Трамп, ни Уиткофф не хотят встречаться с Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Визит спецпосланника президента Соединённых Штатов Стива Уиткоффа в РФ перечеркнёт усилия украинской стороны в попытках оказать влияние на итоги встречи в американском штате Флорида, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Для Украины эта встреча полный провал, потому что теперь обсуждаемые вчера темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже продемонстрировал своё отношение к Зеленскому. Соскин напомнил, что Трамп не участвовал в переговорах во Флориде и отправил своего спецпосланника Уиткоффа в РФ.

«Это уже, извините, называется агония. Если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то и говорить не о чем», — заявил он.

Напомним, в пресс-службе Белого дома рассказали, что во время переговоров между представителями США и Украины во Флориде Трамп играл в гольф.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Уиткофф направляется в РФ, где у него запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

