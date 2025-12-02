Как пить кофе без вреда и с пользой: диетолог дал пять советов для всех

Многие признаются, что не могут жить без кофе, причем употребляют его в любое время дня. Как правильно пить кофе, чтобы получить максимальную пользу и не причинить вред своему организму, рассказал aif.ru диетолог Антон Поляков.
Совет 1. Только одна чашка и только с утра.
Чтобы обеспечить максимальную пользу, кофе нужно употреблять только с утра, отметил Поляков.
«Самый оптимальный вариант для кофе — это, естественно, утро. Если уж употреблять этот напиток, то как раз, чтобы была бодрость в утренние часы. В дневное и вечернее время потребление кофе не рекомендуется», — объяснил эксперт.
Диетолог уточнил, что ограничивать нужно не только время, но и объем употребляемого напитка.
«В идеале, чашку кофе можно выпить один раз в день, максимум, два при условии хорошего метаболизма кофеина в организме. Узнать, каков ваш метаболизм, можно через различные генетические тесты», — отметил Поляков.
Совет 2. Запивайте кофе водой.
После чашки кофе нужно обязательно выпить стакан воды, уточнил Поляков и объяснил, почему нужно соблюдать эту последовательность.
«Кофе обезвоживает организм. Поэтому, если на завтрак есть чашка кофе, то обязательно должен быть рядом стакан воды, который восстановит водный баланс в организме», — рассказал эксперт.
Совет 3. После 22 лет на кофе с натуральным молоком стоит запрет.
Кофе с молоком и его версии можно употреблять только молодым людям в возрасте по 22 лет. Диетолог Поляков объяснил, почему в более старшем возрасте такие напитки не рекомендуются.
«Натуральное молоко взрослые люди не переваривают практически поголовно, поэтому я не рекомендую пить кофе с молоком лицам старше, условно, 20−22 лет. Обычно единицы, у кого нормально вырабатывается фермент лактаза для переваривания молочного сахара, лактозы, поэтому от латте, капуччино, флэт уайт и других вариантов кофе на классическом молоке лучше отказаться», — рассказал эксперт.
Поляков дал рекомендацию тем, кто предпочитает кофе с молоком и не хочет от него отказываться.
. «Чтобы сделать такой вариант кофе полезным, можно использовать в качестве добавки растительное молоко», — сказал он.
Совет 4 Если кофе, то только натуральный.
От употребления растворимого кофе лучше отказаться, подчеркнул в беседе с aif.ru Антон Поляков.
«Полезнее зерновой, свежего помола. Растворимый кофе — это химоза. Лучше растворимые, сублимированные виды кофе не потреблять», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что даже натуральный кофе не стоит употреблять тем, кто имеет проблемы с повышенным давлением или тяжелые заболевания печени.
Совет 5. Самый правильный рецепт — самый простой.
Диетолог Поляков подчеркнул, что если пить кофе, то только черный. Но и в этом случае далеко не все рецепты напитка полезны.
«Если говорить про эспрессо или ристретто, это самый концентрированный вариант, то такие напитки противопоказаны, если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этом случае можно выбрать американо, это более разбавленная версия, — рассказал он и добавил. — Идеальный вариант — это сваренный в турке без добавок свежемолотый кофе. Наслаждаться его вкусом и ароматом нужно в утренние часы».