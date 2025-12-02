FT: Украина готовит свою экономику к двум путям развития конфликта

Украина начала реструктуризацию долгов на сумму 2,6 миллиарда долларов, которые привязаны к экономическому росту. Об этом написало издание Financial Times (FT), ссылаясь на публикацию Минфина Украины.
Отмечается, что этот долг играет важную роль в обеспечении текущих военных расходов республики. После окончания конфликта выплаты по нему могли бы обойтись бюджету страны в миллиарды долларов.
Минфин Украины представил предложение инвесторам обменять так называемые ВВП-варранты на новые облигации до конца 2025 года. Взамен предлагают денежное вознаграждение в размере до 180 миллионов долларов и постепенно увеличивающиеся процентные выплаты.
— Без реструктуризации Украина рискует выплатить миллиарды долларов в результате послевоенного экономического восстановления. Это отвлечет жизненно важные средства от обороны, восстановления и основных госуслуг, — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Отмечается, что данное предложение подчеркивает: Киев пытается подготовить свои финансы к потенциальному мирному соглашению с Москвой и к необходимости сдержать рост долгов, если конфликт продолжится, передает РБК.
Страны Большой семерки передали Киеву 30,9 миллиарда евро из 45 миллиардов евро, которые взяли в кредит под доходы от реинвестирования российских активов. Погашение займов будет идти до 2042 года. Об этом 26 ноября сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.