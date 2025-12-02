FT: Украина готовит свою экономику к двум путям развития конфликта

Страны Большой семерки передали Киеву 30,9 миллиарда евро из 45 миллиардов евро, которые взяли в кредит под доходы от реинвестирования российских активов. Погашение займов будет идти до 2042 года. Об этом 26 ноября сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.