В Омске продают вековое пальто за сотню тысяч рублей

Необычное объявление о продаже появилось в интернете.

Источник: Аргументы и факты

Женское пальто, сшитое век назад, продают в Омске за 120 тысяч рублей. Пальто из плотного тёмного бархата начала XX века находится в хорошем состоянии, не требует чистки или реставрации. Как говорится в объявлении на сайте по продаже товаров, размер верхней одежды 46−48. К нему прилагается шляпка.

Отмечается, что пальто могло быть сшито в 1920-х годах в ателье Санкт-Петербурга или Москвы. Как пальто попало в Омск и где хранилось всё это время, не сообщается.

Ранее мы писали, что в Омске в начале ноября впервые прошёл Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато».