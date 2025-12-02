В Омске продают вековое пальто за сотню тысяч рублей

Женское пальто, сшитое век назад, продают в Омске за 120 тысяч рублей. Пальто из плотного тёмного бархата начала XX века находится в хорошем состоянии, не требует чистки или реставрации. Как говорится в объявлении на сайте по продаже товаров, размер верхней одежды 46−48. К нему прилагается шляпка.