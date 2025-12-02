Ричмонд
Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в двух районах Ростовской области

Губернатор уточнил, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины в Ростовской области, проинформировал Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны противника ликвидированы в двух районах региона. Губернатор подчеркнул, что в результате никто не пострадал.

«В Ростовской области ночью БПЛА ликвидированы в Белокалитвинском и Шолоховском районах. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется», — написал Слюсарь в Telegram.

Напомним, в воскресенье при атаке беспилотников ВСУ в Ростовской области повреждения получила котельная в Гуково. Кроме того, по словам Слюсаря, в Новошахтинске на территории промышленного предприятия началось возгорание на площади около 50 квадратных метров, пожар ликвидировали.

Ранее Слюсарь заявил, что в Ростовской области при ударе со стороны беспилотных летательных аппаратов противника погибли три человека. В Таганроге после атаки установили режим ЧС.

