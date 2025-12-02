Пассажиров остановившегося «Сапсана» пересадили в резервный поезд: подробнее о ЧП

Из-за задержки скоростного поезда «Сапсан» пассажиров пересадили на резервный состав, который отправился в Москву со станции Ушаки в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
«Пассажирам была обеспечена возможность продолжить поездку на резервном составе “Сапсан”. Поезд выехал со станции Ушаки в 00:39, ориентировочное время прибытия в Москву — 04:00», — пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае технической задержки пассажирам положена компенсация в размере 50% от стоимости билета. Для её получения необходимо заполнить заявление-претензию, бланк которого доступен на официальном сайте «Российских железных дорог».
Позже состав отбуксировали обратно на станцию Ушаки, где всех пассажиров пересадили на резервный поезд для дальнейшего следования.
Известно, что вечером 1 декабря пассажиры поезда «Сапсан» на маршруте Санкт-Петербург — Москва провели несколько часов в ожидании на станции Ушаки. По данным пресс-службы, в 21:18 по московскому времени «Сапсан» № 785 задержали по техническим причинам. Отправление в Москву состоялось уже 2 декабря в 00:40.
В связи с задержкой транспортная прокуратура Северо-Западного региона начала проверку.
Напомним, что совсем недавно несколько поездов из Санкт-Петербурга были вынуждены изменить маршрут из-за пожара на железной дороге в Свердловской области. На перегоне «Шамары — Кордон» произошло возгорание двух цистерн, расположенных в хвостовой части грузового состава.
Ранее Минтранс предложил использовать распознавание лиц для фиксации нарушений на железной дороге с целью повышения безопасности. Минцифры заявили, что пока не получали текст законопроекта, и подчеркнули необходимость согласия граждан на использование их биометрических данных. В свою очередь, Минтранс заявил, что не собирается применять эти данные в оперативно-розыскных целях.
Кроме того, в России стартовали испытания системы биометрической посадки в поезда, а первый пилотный запуск на отдельных маршрутах запланирован на 2026 год. Для тестирования создана специальная группа.