Пассажиров остановившегося «Сапсана» пересадили в резервный поезд: подробнее о ЧП

Ранее Минтранс предложил использовать распознавание лиц для фиксации нарушений на железной дороге с целью повышения безопасности. Минцифры заявили, что пока не получали текст законопроекта, и подчеркнули необходимость согласия граждан на использование их биометрических данных. В свою очередь, Минтранс заявил, что не собирается применять эти данные в оперативно-розыскных целях.