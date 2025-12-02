Ричмонд
Новый маршрут был символически открыт в Нагорном парке Владивостока

Теперь по кольцевому маршруту можно сделать пешую прогулку без возвращения тем же путём.

Источник: Аргументы и факты

Сообщение о символическом открытии нового прохода в Нагорном парке во Владивостоке опубликовал в своём Telegram-канале президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. Он сообщил, что к парку добавился маршрут от южного склона по улице Братская до нижней парковки, благодаря чему для горожан сформирован большой круговой путь для прогулок и восприятия территории как более протяжённой.

Нагорный парк сегодня считается одним из самых известных общественных пространств Владивостока, однако его история началась ещё в 1928 году, когда на месте рабочей слободы по инициативе пионеров и комсомольцев заложили Нагорный народный сад. В советский период территория постепенно приходила в запустение, часть участка заняли под автостоянку и стихийную свалку, а планы комплексного благоустройства микрорайона так и не реализовали.

Возрождение пространства стартовало уже в XXI веке, когда Дмитрий Алексеев как частный инвестор инициировал создание современного парка на собственные и партнёрские средства, заявив о проекте как о личном подарке Владивостоку.

Новую версию Нагорного парка торжественно открыли 2 июля 2021 года ко дню рождения города, затем последовали вторая и третья очереди благоустройства с озером, амфитеатром, лестницами, смотровыми площадками и детскими зонами. Работы по развитию территорий вокруг продолжаются поэтапно.