Новый маршрут был символически открыт в Нагорном парке Владивостока

Нагорный парк сегодня считается одним из самых известных общественных пространств Владивостока, однако его история началась ещё в 1928 году, когда на месте рабочей слободы по инициативе пионеров и комсомольцев заложили Нагорный народный сад. В советский период территория постепенно приходила в запустение, часть участка заняли под автостоянку и стихийную свалку, а планы комплексного благоустройства микрорайона так и не реализовали.