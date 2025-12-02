В Госдуме представили календарь садовода на 2026 год

Он подчеркнул важность подготовки грунта, правильной глубины посева и контроля температуры, отметив, что даже полив после посева может помешать всхожести, поэтому почву нужно увлажнять заранее.
«С приходом весны основные усилия нужно сосредоточить на подготовке грядок и высадке растений. Май — это месяц, когда закладывается основа богатого урожая. В это время высаживают в парники и открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томатов, огурцов, перцев, кабачков, а также сажают картофель и корнеплоды. Также в мае наступает лучшее время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников», — отметил депутат.
Летом, по словам Чаплина, наступает время активного ухода и первых сборов. В июне продолжают высадку рассады, посев зелени и редиса, а также уделяют внимание защите растений от вредителей. В июле и августе собирают основной урожай ягод и ранних овощей, проводят формирование растений для направления сил на созревание плодов.
Осенью завершают сезон уборкой корнеплодов и капусты, закладкой урожая на хранение, а также посадкой многолетников — тюльпанов, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Чаплин рекомендует проводить подзимние посевы для получения более раннего и крепкого урожая, увеличивая норму высева семян на треть. Важной задачей осени является подготовка сада к зиме: уборка растительных остатков, влагозарядный полив и побелка стволов.
Желаю всем садоводам и огородникам успешного сезона. Согласуя свои работы с естественным календарём природы и вкладывая в землю свой труд, мы не только обеспечиваем свои семьи экологически чистыми продуктами, но и вносим вклад в продовольственную безопасность нашей страны.
Никита Чаплин.
Депутат Государственной думы, председатель Союза дачников Подмосковья.
Ранее дачников предупредили об опасности аномально тёплой погоды. Главная проблема заключается в том, что «обманутые» растения начинают тратить жизненные силы на подготовку к весне, однако последующие морозы губят их.
