В Госдуме представили календарь садовода на 2026 год

«С приходом весны основные усилия нужно сосредоточить на подготовке грядок и высадке растений. Май — это месяц, когда закладывается основа богатого урожая. В это время высаживают в парники и открытый грунт рассаду теплолюбивых культур: томатов, огурцов, перцев, кабачков, а также сажают картофель и корнеплоды. Также в мае наступает лучшее время для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников», — отметил депутат.